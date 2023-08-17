大火來襲未啟動警報器 夏威夷官員提出解釋

（法新社檀香山16日電） 致命野火延燒夏威夷毛伊島（Maui）濱海城市拉海納（Lahaina）時，當地警報器並沒有發出聲響，官員因此被罵翻。他們今天出面堅稱，啟動警報器並不能挽救性命。

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夏威夷毛伊島（Maui）本月8日竄出的大火，在濱海旅遊城鎮拉海納（Lahaina）造成至少110人喪生並摧毀約2200棟建築物。

鑒於外界質疑當天若啟動警報器是否能拯救性命，毛伊郡緊急事故管理局（Maui County Emergency Management Agency）首長安達雅（Herman Andaya）今天向媒體表示，夏威夷的警報器是用來警告民眾有海嘯，啟動警報器或許會導致民眾反往險處方向跑。

記者會期間，媒體因追問政府大火因應作為而不時出現火爆場警。安達雅說：「民眾所受的訓練是，警報器響起時應往高處跑。」

他表示「當晚若啟動警報器，我們擔心民眾會往山上跑。若真是這樣，就是朝大火的方向而去」。

針對在大火威脅拉海納1萬2000多名居民時未啟動警報器的決定，安達雅表示不後悔。

夏威夷州長葛林（Josh Green）上周已指示針對這起悲劇的前因、當下和後果展開調查，盼從中汲取教訓。

© 2023 AFP