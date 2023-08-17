巴基斯坦基督徒遭控褻瀆可蘭經 數以百計穆斯林焚燒教堂

（法新社費索拉巴德16日電） 數以百計穆斯林男性今天在巴基斯坦東部一場暴亂事件中縱火焚燒教堂，破壞基督徒住家。先前曾傳出有基督徒被指控褻瀆可蘭經。

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巴基斯坦官員表示，基督徒褻瀆可蘭經的傳聞散布後，暴徒們穿過工業城市費索拉巴德（Faisalabad）近郊一個以基督徒為主的地區。

地區政府官員努爾（Ahad Noor）表示：「民眾嚴重破壞這個地區，包括基督徒的住家和多座教堂。」

警方和救援官員表示，至少有4座教堂被縱火，居民表示，多達10幾座具教堂地位的建築遭破壞。

旁遮普省資訊部門首長米爾（Amir Mir）在一份聲明中表示，已出動數千名警力保護該地區，並拘留了數十人，該聲明也譴責了涉嫌褻瀆可蘭經的行為。

美國今天對襲擊事件表示震驚，並敦促巴基斯坦展開調查。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，雖然美國支持言論自由，但「暴力或威脅絕非可以接受的表達形式」。

在穆斯林佔多數的巴基斯坦，褻瀆是一個敏感議題，任何被認為侮辱伊斯蘭教或伊斯蘭宗教人物的人，都可能面臨死刑。

鄰近城市拉合爾（Lahore）的巴基斯坦神職人員馬歇爾（Azad Marshall）表示，基督徒族群對這類事件「深感痛苦和困擾」。

馬歇爾在過去稱為推特（Twitter）的社群媒體X發文表示：「我們疾呼執法單位及那些伸張正義和保護全民安全的人立即介入，並向我們保證，我們的性命在自己的家園是寶貴的。」

社群媒體上的影像顯示，成群結隊的民眾手持棍棒和石塊衝過街道，教堂建築冒出濃煙。

在一段影片中，當教堂頂部的十字架遭破壞時，人群歡呼，並要求懲罰遭控褻瀆可蘭經的人。

基督徒約佔巴基斯坦人口2%，是國內社會最底層之一，經常淪為不實且毫無根據的褻瀆指控目標；這些指控往往被用來解決個人恩怨。

巴基斯坦人權委員會（Human Rights Commission of Pakistan）今天表示：「近年來，此類襲擊的頻率和規模似乎有所增加，這些襲擊是系統性的、暴力的，而且往往無法遏制。」

「國家不僅未能保護宗教少數族群，而且還允許極右翼勢力在社會和政治中滲透和惡化。」

巴基斯坦新任命的看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）在X上表示，他對所發生之事感到「傷心」。他表示，將對那些違法和針對少數族群的人採取嚴厲行動。

© 2023 AFP