強烈風暴襲德 法蘭克福機場近百航班取消

（法新社法蘭克福17日電） 德國受到強烈風暴襲擊，最大機場法蘭克福機場今天有近百個航班取消，航空公司緊急協助乘客更改航班。在金融大城法蘭克福，有許多街道淹水、樹木倒塌。

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法新社報導，風暴昨晚席捲德國西南部，帶來驚人雨量，且據報在約1小時內釋放超過2萬5000道閃電。

法蘭克福機場表示，有90個航班被迫取消，另有23架班機改道降落其他機場。

受影響的部分乘客睡在行軍床上，許多乘客則在機場飯店過夜。

機場發言人告訴法新社，「今天情況可能恢復穩定。還有乘客需要預訂新的航班。」

法蘭克福的消防機構表示，從昨晚到今早，他們已出動超過500次，以處理風暴相關事故。當局獲報超過350起建築物淹水，以及17起樹木倒塌事件。由於人手不足，休假人員也被召回。

風暴還影響了其他地區，其中北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）的蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）受到重創。

當地消防部門表示，街道、地窖和低窪住宅區迅速被洪水淹沒，許多車輛被倒塌的樹木砸中。在其中一個地區，路上停放的車輛被水淹沒，部分街道只能搭乘充氣艇通過。

專家表示，氣候變遷正提高洪水發生的頻率和嚴重程度。

2021年，德國西部萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和北萊因-西發利亞邦發生洪災，造成180多人喪生。

© 2023 AFP