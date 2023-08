聯合國：針對人道工作者暴力並未停歇

(法新社紐約聯合國總部17日電) 聯合國今天表示,今年全球共有62名人道主義援助人員死亡。

聯合國每年8月19日的「世界人道主義日」(World Humanitarian Day),就是在記念20年前奪走22條人命的自殺爆炸事件,當時喪命的還包括時任聯合國駐伊拉克特別代表狄麥洛(Sergio Vieira de Mello)。

根據獨立研究機構「人道成果」(Humanitarian Outcomes)彙整的援助工作者安全資料庫(Aid Worker Security Database),今年除了世界衝突地區有62人死亡外,另有84名援助工作者受傷,34人被綁架。2022年全年死亡人數為116人。

聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)表示,多年來,南蘇丹對援助工作者而言一直是世上最危險的地方。截至8月10日,該地區已發生40起針對人道工作者的攻擊事件,造成22人死亡。

第2危險的地方是蘇丹,今年迄今發生17起針對援助工作者的攻擊事件,造成19人死亡。自2006年至2009年達佛(Darfur)衝突以來,從未見過如此高的數字。

其他有人道工作者死亡的國家包括中非共和國、馬利、索馬利亞、烏克蘭和葉門。

「世界醫生組織」(Doctors of the World)、慈善救助組織「反饑餓行動」(Action Against Hunger, ACF)、國際助殘組織(Handicap International)等非政府組織編寫的報告指出:「我們面臨的風險超出人類理解範圍。」

今年的世界人道主義日是巴格達運河飯店(Canal Hotel)爆炸事件發生20周年,該飯店曾是聯合國在巴格達的總部。

2003年的那次爆炸是在美國領導進軍伊拉克、推翻海珊(Saddam Hussein)的混亂時期發生,造成22人死亡,約150名當地和國際援助人員受傷。

