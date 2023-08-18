巨大黑色雕像現身曼谷街頭 佛教視為異端當局要查

（法新社曼谷18日電） 一尊長着翅膀、有金色獠牙和鮮紅眼珠與指甲的巨大黑色雕像，俯瞰泰國曼谷繁忙的街道，它的突然出現引發騷動，甚至有人要求移除這座雕像。

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本月稍早，4星級的曼谷市集飯店（Bazaar Hotel）外放置了一尊5公尺高、被稱為「蓋喬大師」（Kru Kai Kaew）盤腿而坐的雕像，曼谷當局已下令對此進行調查。

以佛教徒為主的泰國首都曼谷有無數大大小小祭拜神佛的寺廟，許多信徒供奉祭品，相信神佛會給他們帶來好運。

但被一些人視為是「財神」的蓋喬大師，也被其他人認為對佛教而言是異端，甚至褻瀆神靈，而引起爭議。

這座雕像由曼谷以西的佛統省（Nakhon Pathom）一家工廠建造，9日在運送至曼谷的途中，因高度問題卡在天橋下，造成塞車而受到關注。

泰國佛教促進藝術家委員會表示：「當你崇拜某樣東西時，必須帶有佛教信仰。」該委員會已要求飯店移除雕像。

「他們甚至無法回答這是尊什麼雕像，你不能隨意建立一些東西就崇拜它。這在佛教經典中沒有文獻記載。」

泰國英文報紙「民族報」（Nation）報導，有一個保守團體聲稱信徒計畫在雕像前舉行「不尋常」的儀式，甚至打算獻祭動物。

市集飯店表示，這尊雕像並非他們所設立，並告訴法新社是另一方租用這塊土地來放置雕像。

© 2023 AFP