希拉里颶風北移 逼近墨西哥下加利福尼亞半島

（法新社墨西哥市17日電） 天氣預報機構指出，熱帶風暴希拉里（Hilary）今天在太平洋增強為大型颶風，預計周末逼近墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California peninsula）之前，威力還會進一步增強。

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美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，隨着颶風希拉里向北移動，預計從明天開始，美國西南部會出現強降雨。

根據美國國家颶風中心最新資料，希拉里的近中心最大風速約為每小時225公里。

在分類颶風強度的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）中，希拉里已經是第4級颶風，僅次於最強的第5級。

美國國家颶風中心提到，希拉里位於下加利福尼亞半島南端旅遊勝地卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）以南約680公里處，「局部地區可能會出現嚴重暴洪」。

颶風希拉里為墨西哥西南部的太平洋沿岸地區帶來降雨和洶湧海浪，其中包括度假勝地阿卡普爾科（Acapulco）。

美國國家颶風中心還說，美國加州和內華達州南部的部分地區，可能會在下周初降下大雨。

© 2023 AFP