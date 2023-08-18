日本人抗暑 各種涼感裝置衣飾穿上身

（法新社東京18日電） 全球各地今夏高溫難耐，日本一些公司藉由賣內建涼風扇的夾克、降溫頸圈與涼感衣等消暑用品進軍這個潛力無窮的市場，幫助人們對抗酷暑。

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日本今夏也與許多國家一樣遭逢史上最熱夏天。在百年來的最熱7月，日本至少有53人死於中暑、近5萬人緊急送醫。

專門生產建築工人服的Workman公司鑒於需求成長，2020年推出一款內裝有風扇的普通夾克。這種夾克後方裝有2具手掌大小、搭載充電電池的風扇，每件零售價在1萬2000到2萬4000日圓（約新台幣2630到5260元）。

Workman發言人鈴木悠耶告訴法新社：「天氣變得更炎熱，以前沒穿過裝有風扇衣服的人希望能有讓身體涼快的法子..因此有更多人對買一件這種夾克感興趣。」

「這就跟在家吹電扇一樣，因為風能一直吹到身體，穿上（夾克）就會覺得涼爽。」

日本的夏天素以濕熱着稱，但今年7月的東京尤其悶熱。

MI Creations是一間賣降溫頸圈的公司，客戶大多為工廠與倉庫工人。負責營銷的高井望（Nozomi Takai,音譯）說：「一些人死於中暑，因此無論個人還是企業開始逐年投入更多抗熱資源與措施。」

MI Creations的降溫頸圈顏色鮮艷，內含的凝膠讓頸圈只需放進冰箱20分鐘，就足以在佩掛時有「涼感」效果。一隻頸圈價格約2500日圓（約新台幣549元）。

高井說戴這種降溫頸圈「整個身體能涼爽約1小時」。

在另一些店內，由位於東京的Liberta公司推出一系列涼感T恤、袖套，在衣料印上圖案能讓穿戴者感到涼爽，尤其流汗時。

這些圖案使用諸如木醣醇等材質，碰到水分或汗液時能讓人覺得冰涼。

© 2023 AFP