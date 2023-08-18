法國前總統沙柯吉 建議可與俄羅斯妥協遭抨擊

（法新社巴黎17日電） 法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）昨天受訪時建議，俄羅斯對烏克蘭的入侵，可透過在被佔領土地上舉行新一輪全民公投來化解，這番說法引起基輔和巴黎當局的憤怒。

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沙柯吉昨天對保守派報紙「費加洛報」（Le Figaro）表示：「烏克蘭人…希望重新奪回被不公正地奪走的東西。」

「但如果他們不能完全控制情勢，那麼只能二選一，看是選擇將衝突凍結…或者採取積極謹慎的方針，在國際社會嚴格監督下舉行公民投票。」

沙柯吉特別提到2014年遭到俄羅斯吞併的克里米亞半島表示，「任何希望回到過去的想法都是幻想」。

沙柯吉補充說：「需要進行一場無可爭議的公投…以鞏固目前的狀態。」 沙柯吉堅稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「並非不理性」。

沙柯吉認為，歐洲可通過正確的外交手段與俄羅斯總統取得聯繫，這讓人回想起莫斯科2008年入侵喬治亞的情況。沙柯吉說他當時「說服（蒲亭）撤回他的戰車」。

沙柯吉說，「俄羅斯是歐洲的鄰國，並將持續如此。」「外交、討論和談判仍然是找到可接受解決方案的唯一途徑。不妥協就沒有任何可能。」

沙柯吉還認為烏克蘭應該保持「中立」，不該在歐盟或北大西洋公約組織中佔一席之地。

沙柯吉的看法立即引發基輔回應，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的資深幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，這些都是基於「犯罪邏輯」。

波多利雅科說，「你不能因為害怕某人，或者因為你是罪犯的朋友，就去交易別人的領土。」 波多利雅科指控沙柯吉在任期間，「故意參與俄羅斯奪取烏克蘭領土的犯罪陰謀」。

沙柯吉卸任後的大部分時間，都在與一堆法庭官司打交道；而他對此事的觀點，在法國國內也備受抨擊。 綠黨資深議員白武（Julien Bayou）表示，沙柯吉「應被視為俄羅斯的影響人物」，他向法國新聞頻道LCI表示，沙柯吉的說法「瘋狂」且「令人震驚」。

白武提及沙柯吉與一家俄羅斯保險公司之間涉及豐厚利潤的關係正在接受調查，原因是沙柯吉涉嫌兜售他的影響力，以及隱瞞罪行。

沙柯吉的前情報顧問白羅（Jerome Poirot）向LCI表示，這位前總統的言論是「可恥的」。

白羅回憶說，沙柯吉是2008年反對喬治亞和烏克蘭加入北約的主要聲音之一，但這並沒有阻止俄羅斯後來入侵這兩個國家。

白羅問道，「沙柯吉總統的紅線是什麼？他對法國安全的願景是什麼？難道只是想屈從蒲亭想要的一切？」

但俄羅斯前總統兼總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）對沙柯吉的言論表示歡迎，稱沙柯吉的說法「大膽又準確」。

© 2023 AFP