莫斯科與黑海艦隊遭鎖定 俄羅斯擊落烏克蘭無人機

（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯官員說，俄羅斯部隊摧毀了針對莫斯科與黑海艦隊的烏克蘭無人機，這是莫斯科與黑海遭遇一連串攻擊中的最新一起。

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俄羅斯國防部表示，空軍今天凌晨4時左右在莫斯科上空擊落一架烏克蘭無人機。

俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram上表示：「這架無人飛行載具在暴露於空中防禦武器後，改變飛行路徑並墜落於莫斯科紅普列斯尼亞（Krasnopresnenskaya）堤坊地區的非民宅建築上。」

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，緊急應變機構人員已趕赴現場，初步報告指出目前尚無人員傷亡。

索比亞寧在通訊軟體Telegram上表示：「無人飛行載具殘骸落在展覽中心（Expo Centre）區域，沒有對那棟建築造成嚴重損害。」

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，緊急應變機構表示，展覽中心建築物的其中一道牆面崩塌，「崩落面積約為30平方公尺」。

塔斯社引述航空機構說法報導，伏努科夫國際機場（Vnukovo Airport）附近的空域短暫關閉，起飛與降落班機都延誤。

在莫斯科遭遇攻擊的數小時前，俄羅斯阻撓了烏克蘭在黑海對俄國軍艦發動的海上無人機攻擊，這是俄國軍隊一連串遇襲事件中的最新一起。

俄羅斯國防部表示，這架無人機昨晚在塞凡堡（Sevastopol）西南方237公里處遭海軍巡邏船隻摧毀。塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊在克里米亞半島的基地。克里米亞半島於2014年遭俄羅斯並吞。

自俄羅斯退出允許烏克蘭穀物通過黑海安全出口的協議後，雙方的攻擊情勢不斷升高。

俄羅斯8月4日表示，已擊退烏克蘭試圖對黑海諾沃羅西斯克（Novorossiysk）基地的無人機攻擊，而烏克蘭安全消息人士說，對該基地一艘俄國軍艦發動的攻擊是成功的。

© 2023 AFP