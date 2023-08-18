遭控圖謀推翻大選 川普律師團聲請2026年再開審

（法新社華盛頓17日電） 前美國總統川普涉嫌企圖推翻2020年總統大選敗選結果，被檢方起訴。川普的律師團今天向聯邦法官聲請於2026年4月再開始庭審，這個日期已超出明年總統大選很長一段時間。

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川普律師團提出這項要求之際，特別檢察官史密斯（Jack Smith）正推動此案於明年1月2日展開庭審。這起案件是川普目前要面對的4項刑事起訴之一，他同時正爭取代表共和黨參加2024年11月總統大選。

川普律師團在文件中表示：「公眾利益在於正義和公平審判，而非急於做出判決。」

川普的律師團主張，此案文件多到須耗時數月才能審閱完畢，「假設我們從今天開始審閱這些文件，我們會需要以每天約9萬9762頁的速度進行，才能在擬議的陪審團遴選日期之前看完政府的初步文件」。

川普的律師團指出：「就好比從現在到陪審團遴選期間，每天閱讀托爾斯泰（Leo Tolstoy）着作『戰爭與和平』全文，從頭到尾、每天78遍、日復一日。」

此案主審法官楚坎（Tanya Chutkan）預計在8月28日決定庭審日期。

川普和其團隊也譴責檢方存在政治偏見。

川普的律師團在今天提交的文件中表示：「現任政府以刑事起訴來對付其主要政治對手，同時也是即將到來的總統大選的主要候選人。」

川普的另外2案已分別定於2024年3月和5月展開審理，一起是紐約州的艷星封口費案，另一起是佛羅里達州的政府密件案。

此外，他涉嫌企圖在喬治亞州推翻2020年總統大選結果相關的敲詐勒索案，庭審日期尚未敲定。

© 2023 AFP