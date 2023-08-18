魁北克女子寄蓖麻毒信給川普 遭判刑22年

（法新社華盛頓17日電） 擁有法國和加拿大雙重國籍的55歲女性費里耶（Pascale Ferrier），因向時任美國總統川普寄送一封含致命蓖麻毒素的信件，遭處近22年徒刑。

廣告 繼續瀏覽後續

費里耶承認，她於2020年9月在魁北克家中製造了蓖麻毒素，這是一種從蓖麻種子中提取的劇毒植物蛋白。

費里耶從加拿大向白宮寄出一封含蓖麻毒素的信，收信人是川普，她同時也向德州8名執法人員寄送了其它含毒素的信件。

美國司法部表示，費里耶當時寄給川普的信，包含「威脅性語言」，並呼籲川普退出即將到來的選舉。

費里耶在信中寫道：「我為你找到了一個新名字：『醜陋的暴君小醜』，希望你喜歡。」

「如果這起不了作用，我會找到另一種更好的毒藥配方，或者當我能來的時候，我可能會使用我的槍。享受吧！」

費里耶寄信的同時，還在社群媒體推特上發文表示，應有人「朝川普的臉開槍」。 沒有人因信件中的有毒物質而受傷害。白宮所有郵件都會經過華盛頓郊區的處理設施分檢，部分原因是為了篩查可能的安全威脅。 費里耶寄出信件後，於2020年9月20日試圖通過紐約州水牛城的官方過境點進入美國時，遭到逮捕。據司法部表示，官員們在她車裡發現了1把槍和數百發子彈。

© 2023 AFP