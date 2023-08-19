連殺7嬰 英國恐怖護理師遭定罪

（法新社倫敦18日電） 英國一名護理師因被控在醫院內新生兒部門殺害7名新生兒，還企圖對另外6名嬰兒下手，今天被判有罪，成為英國現代史最恐怖的幼兒殺手。

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33歲的護理師萊比（Lucy Letby）去年10月起受審，被控不是對被害嬰兒施打胰島素，就是注射空氣或強迫灌奶，害死無辜小生命。

於2015年到2016年在徹斯特伯爵夫人醫院（Countess of Chester Hospital）殺害5名男嬰和2名女嬰，並對其他嬰兒下手，因此被定罪；她通常是在值夜班時犯案。

受害者家屬在英格蘭北部的曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）外宣讀一封聯合聲明，稱「正義終獲彰顯」，但也說「這份遲來的正義無法消除受害家屬至極的悲痛、憤怒與不幸」。

本案陪審團斟酌22天後，8月8日交出第一份定罪決定，法院命令消息需到今天之後才能對外公布。不少陪審團成員在解散時仍淚流滿面。

萊比此前曾在被告席含淚為己辯護，但今天未到庭聆聽陪審團的決定。

不過萊比被控的另兩起謀殺未遂案罪名不成立；此外，陪審團花110小時仔細思量，仍未就另外6起涉嫌襲嬰案達成共識，檢察官向法院請求給他們28天時間作業，看要否就未成立的控罪上訴。

法庭預定8月21日宣判刑期，萊比將面臨漫長的牢獄生活，有可能是少見的終身監禁。

徹斯特伯爵夫人醫院的新生兒部門收治早產或罹病的嬰兒。自2015年1月起的18個月間，這個部門的不明原因死亡或病倒人數愈來愈多，引起資深醫師關切，萊比的犯行才曝光。

警方逮捕萊比後搜索她的住處，發現一張手寫紙條，上面寫着「我故意殺了他們，因為我的能力不足以照顧他們」。

她還寫道：「我是個恐怖的惡人…我做了這件事，我很邪惡。」

但檢方認為，萊比是冷血、殘酷、工於心計的騙子，不斷變更說法，稱她在犯案時「徹底失控、實際上在扮上帝」。

最後遭萊比殘害的嬰兒是三胞胎中的兩名嬰兒。當時庭訊稱O寶寶在萊比2016年6月收假上班不久後就死亡、P寶寶在O寶寶死後的隔天也不治；據稱三胞胎里的Q寶寶不久後也被萊比攻擊，但這部分陪審團未能作出有罪心證。

法庭預定8月21日宣判刑期，萊比將面臨漫長的牢獄生活，有可能是少見的終身監禁。萊比已透過律師表達不會到庭聽判。

© 2023 AFP