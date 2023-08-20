加國西部野火肆虐 數萬人撤離家園

（法新社基羅納19日電） 加拿大西部最近野火肆虐，卑詩省（British Columbia）除了宣布進入緊急狀態外，官員也同時呼籲居民注意警訊撤離，因為「嚴重且快速變化」的野火，威脅着風景秀麗的歐肯納根谷（Okanagan Valley）大部分地區，包括基羅納（Kelowna）市在內。

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卑詩省應急管理及氣候準備廳長馬博文（Bowinn Ma）表示，基羅納這個受歡迎的畫船和健行目的地，狀況「高度活躍」，約有3萬人接到疏散命令，另有3萬6000人處於戒備狀態，等待警訊準備隨時撤離。

馬博文在下午的新聞記者會上說：「疏散命令發布時，遵守命令是絕對、絕對的重要」，「這不僅是對屋內的人生死攸關，而且對那些試圖懇求人們離開的救災人員來說也是如此。」

基羅納這座擁有15萬人口的城市現為濃煙籠罩，現已成為今夏加國各地野火最新的受災人口集中地，野火導致了數百萬英畝土地焚毀。 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，他已與卑詩省省長艾比（David Eby）討論「迅速發展且極具破壞力的野火情勢」，並且承諾提供聯邦資源面對災難。

與此同時，鄰近卑詩省的西北地方（Northwest Territories），野火促使地區首府黃刀鎮（Yellowknife）民眾撤離，使這座大約有2萬人的偏遠城市，基本上成為鬼域。

偌大的風勢持續將野火推向黃刀鎮，但今天晚間的降雨導致氣溫急劇下降，讓災情有所緩解。西北地方的環境廳長湯普森（Shane Thompson）今天在社群媒體X（前身為Twitter）表示，自16日下令撤離以來，大多數民眾已通過公路逃離，數千人則是搭乘緊急航班離開。 湯普森補充說：「大約1000名重要工作人員仍留在黃刀鎮及周邊地區。」

黃刀鎮人口外流，意味着近北極地區一半人口已經流離失所。杜魯道昨天與自黃刀鎮撤出民眾會面後告訴記者，持續的火災造成「可怕損失」，撤離民眾抵達亞伯達省（Alberta）的艾德蒙頓（Edmonton）後，不知何時才可以回家。

© 2023 AFP