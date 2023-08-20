西班牙田尼利夫島野火肆虐 超過2萬6000人勒令撤離

（法新社勞羅塔瓦19日電） 西班牙加那利群島緊急服務部門今天表示，以度假知名的田尼利夫島（Tenerife）發生失控野火，高溫和強風阻礙了撲滅大火的努力，估計有2萬6000人被迫逃離。

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負責領土政策、領土凝聚力和水資源的地方官員米蘭達（Manuel Miranda）表示，15日晚間在加那利群島東北山區出現的大火，可說是加那利群島有史以來最嚴重的火災。

緊急服務部門在社群平台X（前身為Twitter）上援引人口普查數據表示：「初步估計，可能有超過2萬6000人被疏散。」

官員們在昨天晚間發布的最新消息指出，自火災發生以來，已有約4500人被疏散。

但在經歷了一個出人意料的困難夜晚，以強風和高於預期的氣溫為特徵的「惡劣天氣」後，當局決定下令進行更大規模的疏散。

米蘭達指出：「火災和天氣都發生變化，我們不得不疏散田尼利夫島北部的5個城市。他指出「火災的危險性和鄰近性」。

到目前為止，大火已影響田尼利夫島的11個城市，田尼利夫是加那利群島7個島嶼中最大的一個。截至昨天晚間，火勢已燒毀5000公頃土地，幾乎占田尼利夫島20萬3400公頃面積的2.5%。

加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）表示，夜間天氣狀況「嚴峻－意味着火勢蔓延，主要沿着北坡蔓延」。

克拉維荷補充說，「風力更強，氣溫遠高於預期，相對濕度較低」；西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於後天訪問田尼利夫島。

© 2023 AFP