今夏第4波熱浪來襲 西班牙部分地區高溫飆到40度

（法新社馬德里20日電） 今年夏天第4波熱浪來襲，讓西班牙各地氣溫攀高，部分地區的高溫甚至飆到攝氏40度。

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西班牙國家氣象局（AEMET）指出，西班牙絕大部分地區的氣溫都飆升，東北的加泰隆尼亞（Catalonia）、亞拉岡（Aragon）來到攝氏40度，南部的安達盧西亞（Andalucia）部分地區更是衝到近攝氏44度。

在馬德里（Madrid），氣溫在攝氏38度徘徊，許多人表示夜裡的炙熱最讓人難以忍受。

一位民眾在主廣場（Plaza Mayor）受訪時說：「熱浪最讓人受不了的，就是晚上睡不好。」這位名眾說：「白天還能待在室內、多喝水；但晚上就是沒辦法睡，起床心情也不會太好。」

一名拿着傘擋烈日的33歲導遊也有同感，他說：「在馬德里，夏季這幾個月有些難熬，實在太熱、太乾燥了。可是我們還能忍受。」

「不過，有時晚上熱得比白天明顯，因為熱氣在地面累積了一整天，到晚上才開始釋放。」

這波熱浪預計會持續到24日，並於21日、22日達到最高峰。

氣候變遷影響下，全球接連「發燒」。科學家警告，熱浪將愈來愈頻繁，影響的層面也將愈來愈廣。

© 2023 AFP