北韓疫後首國際商業航班 最後一刻突取消

（法新社北京21日電） 北韓國航高麗航空（Air Koryo）原定今天重啟睽違3年多的商業航班，但在最後一刻突然取消。

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自2020年年初，北韓為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉邊界以來，這個國家大體上一直與外界隔絕。

記者今天聚集在北京首都國際機場，等待來自北韓首都平壤（Pyongyang）的高麗航空JS151航班，這個航班預計上午9時50分抵達。

但在原定抵達時間近2小時後，航廈告示牌出乎意料地顯示航班已被取消，這讓期待見到與世隔絕的北韓數年來第一批國際旅客的媒體嘆息聲連連，失望不已。

北京首都國際機場客服人員告訴法新社，高麗航空並未說明取消航班的原因。

法新社無法在今天聯繫上高麗航空的中國辦公室，一名記者前往高麗航空位於北京的辦公室時發現玻璃門緊鎖。

但這間辦公室似乎維護得很好，一名同樓層的工作人員表示，今天早上沒有看到高麗航空的工作人員來到辦公室，不過他們偶爾會出現。

專責管理與北韓關係的南韓統一部告訴法新社，關於航班取消，「我們完全不知情」。

一名官員表示：「有各種跡象顯示北韓重新開放邊界。」統一部官員也說道：「但現在還難以確定是全面開放邊界，或是相當有限和受控制的開放。」

© 2023 AFP