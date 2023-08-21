厄瓜多總統大選邁向決選 由左派女律師對戰富豪子

（法新社基多21日電） 厄瓜多總統選舉目前已經開出超過八成五選票，官方結果今天顯示，由於沒有候選人跨越直接當選的50%得票率門檻，得票率領先群倫的左派女律師龔薩雷茲料將在10月的決選對戰得票率爆冷居次的香蕉王國繼承人阿津。

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根據已開出選票，和左派前總統柯利亞（Rafael Correa）關係密切的龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）以33%得票率領先，選前民調未被看好的35歲前議員阿津（Daniel Noboa Azin）拿下24%票數。

全國選舉委員會（National Electoral Council ）主席阿塔曼特（Diana Atamaint）表示，經過維安嚴密的緊張投票日後，沒有候選人跨越勝選門檻。

阿塔曼特告訴媒體：「我們將在10月15日舉行決選。」

龔薩雷茲說，「我們正在創造歷史」，樂見自己在首輪選舉取得「勝利」；阿津則表示，「年輕人」將票投給他，要他擊敗柯利亞的政黨。

過去平靜的厄瓜多，如今遭毒品暴力吞噬。大選前11天候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺身亡，凸顯這個南美小國面臨的挑戰。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）上台僅2年，就於今年5月解散反對派主導的國會來規避彈劾，厄瓜多因此於昨天提前舉行國會和總統大選。

路透社報導，龔薩雷茲已承諾釋出25億美元國際儲備，來振興厄瓜多經濟，並將恢復前總統柯利亞在位時實施的數以百萬計美元規模社會倡議。柯利亞遭判貪污罪，目前流亡海外。

政治分析家艾斯畢諾薩（Alfredo Espinosa）指出，阿津可能尋求和其他在首輪遭淘汰的候選人結盟，但決選能否勝出仍將取決於他是否能清楚闡述政見。

「阿津試圖以商界人士和青年技術官僚行銷自己。但政治不比經營私人企業。政治意味着創造共識，製造對話空間。」

© 2023 AFP