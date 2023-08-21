沙國邊防部隊被控殘殺衣索比亞移民

（法新社倫敦21日電） 人權觀察（Human Rights Watch）組織今天表示，沙烏地阿拉伯邊境防衛隊向試圖由葉門越界進入沙國的衣索比亞移民發射「爆炸性武器」，自去年以來已造成數百人死亡。

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目前有數十萬衣索比亞人在沙烏地阿拉伯居住和工作，許多移民由所謂「東方路線」從非洲之角（Horn of Africa）地區前往沙國，而上述指控表明這條危險路線上的凌虐行為顯着升級。利雅德當局沒有立即就此事做出回應。

人權觀察組織研究員哈德曼（Nadia Hardman）在一份聲明中說道：「世界其他地方都看不到這處偏遠的邊境地區，沙國人員正在當地殺害數以百計衣索比亞移民以及尋求庇護者。」

「沙烏地阿拉伯花費了數十億美元，透過職業高球賽事、足球俱樂部和大型娛樂活動想改善國際形象，但這不應轉移人們對這些可怕罪行的注意力。」

總部在紐約的人權觀察表示，聯合國記錄了近10年來沙國和葉門對衣索比亞移民的虐待行為，但最新的殺戮行動似乎是「普遍且有系統」的作法，並可能構成違反人道罪。

去年，聯合國專家曾報告收到「令人憂心的指控」，內容顯示在2022年1月至4月間，沙烏地阿拉伯安全部隊在沙國南部和葉門北部進行「跨境炮擊和小型武器掃射，造成約430名移民死亡」的殺戮事件。

沙國官員並沒有回應法新社的詢問，人權觀察的報告稱，發送給沙國內政部和國防部、人權委員會以及控制葉門北部的「青年運動」（Huthi）叛軍的信函也都沒有得到回應。

葉門「青年運動」叛軍2014年從國際公認的合法政府手中奪取了首都沙那（Sanaa）後，沙國2015年發動多國聯軍想扳倒這幫叛軍。

葉門內戰已經造成了聯合國所說世界上「最嚴重的人道主義情勢」 之一。

人權觀察所描述的虐待行為有很多都發生在2022年4月開始生效的停火期間。儘管這項停火協議去年10月正式到期，但基本上仍然維持。

人權觀察這項報告取材於對38名試圖從葉門越境進入沙國的衣索比亞移民的訪談，以及發布在社交媒體上或從其他來源收集的衛星影像、影片和照片。

報告說，受訪者描述有28起「爆炸性武器攻擊事件」，其中包括髮射迫擊炮的攻擊。

根據這份報告，一些倖存者描述面臨近距離的槍擊，而且沙國邊境防衛隊還詢問他們說：「你們希望身體的哪個部位中彈？」

報告中說：「所有的受訪者都描述了恐怖場景：婦女、男人和兒童散布在山區，各個都受傷嚴重、斷臂缺足或已經死亡。」

一名來自衣索比亞歐羅米亞（Oromia）地區的20歲婦女表示，沙國邊境防衛隊向剛剛獲得釋放的一群移民開火。

她說道：「他們對我們掃射，就如天降大雨一般，每當我回想此事，我便會哭泣。」

「我看到一個人呼救，他失去了雙腿。他當時尖叫着說：『你要把我留在這裡嗎？請不要離開我。』而我們無法幫助他，因為我們也正在逃命。」

人權觀察呼籲利雅德「立即緊急撤銷」任何對移民和尋求庇護者使用致命武力的政策，並敦促聯合國調查這些被指控的殺戮事件。

© 2023 AFP