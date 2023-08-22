川普涉干預喬治亞州大選 保釋金20萬美元

（法新社亞特蘭大21日電） 美國前總統川普在南部喬治亞州遭控敲詐勒索，喬治亞州法官今天批准川普保釋金為20萬美元。

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在這起具里程碑意義的案件中，川普和另外18名共同被告必須在25日中午以前向喬治亞州當局主動到案，接受登記程序。

除了川普的20萬美元（約新台幣645萬元）保釋金外，富爾頓郡（Fulton County）高等法院法官邁克菲（Scott McAfee）也在檢方和川普律師團批準的協議中設定了幾項條件。

邁克菲在3頁的法院文件中表示：「被告不得採取任何行為恐嚇他或她已知的本案共同被告或證人，或妨礙司法。」

法官命令寫道：「上述內容應包含，但不限於在社群媒體上發表的內容，或轉發別人在社群媒體上的內容。」

邁克菲將本案中兩名共同被告，即川普過去的競選團隊律師伊斯特曼（John Eastman）和切塞布羅（Kenneth Chesebro）的保釋金定在每人10萬美元（約新台幣322萬元）。

共和黨總統參選人提名呼聲最高的川普，在爭取重返白宮之際，面臨4項刑事審判。

檢方針對川普試圖推翻他在喬治亞州選輸民主黨籍的拜登一事進行歷時兩年的廣泛調查後，川普在喬治亞州被控犯下敲詐勒索和一連串選舉相關犯行。

其他在這起涉嫌密謀的案件中面臨指控的，還包括川普的前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。

© 2023 AFP