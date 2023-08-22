巴基斯坦纜車纜索斷裂 2大6小受困半空中

（法新社伊斯蘭馬巴德22日電） 巴基斯坦山區今天驚傳纜車纜索斷裂事故，原本由2條纜索懸掛的纜車車廂，如今只剩1條纜索支撐並掛在深谷上空，共6名兒童、2名成人受困，一架軍用直升機在附近盤旋。

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法新社報導，當孩子們搭乘纜車穿越山谷去學校上課時，一條纜索在纜車行經開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）偏遠山區、約365公尺高空時突然斷裂。

受困纜車車廂內的男子古法茲（Gulfraz）透過電話向巴基斯坦電視台Geo News證實，車廂內共有8人，並說：「看在神的份上，請幫幫我們。」

古法茲說：「我們已受困半空中將近5個小時，情況非常糟糕，已經有一名男子暈倒了。有一架直升機來了，但什麼都沒做就離開了。」

這起事故發生在當地時間今天上午7時，當地居民以清真寺的廣播喇叭，向山谷對面的社區官員們發出通知。 開柏普赫圖赫瓦省救援機構高級官員阿布杜巴西特汗（Abdul Basit Khan）告訴法新社:「這列纜車被一條僅存的纜索懸掛着，纜車上至少有8名乘客，主要是學童。」

根據當地電視台播出的畫面，有一架巴基斯坦陸軍直升機趕赴現場，當時這群人已在空中懸掛了4個多小時。

巴基斯坦救援服務機構1122官員蘇菲卡汗（Zulfiqar Khan）告訴法新社：「纜車受困處若無直升機，幾乎無法提供救援。」

這條纜車路線設在一座深谷正中央，四周被壯麗的山脈所環繞，當地經常以纜車作為連接偏遠村莊及城鎮的交通工具。

© 2023 AFP