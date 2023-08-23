中國強迫西藏兒童同化 美國對涉及官員祭制裁

（法新社華盛頓22日電） 中國讓西藏兒童住進寄宿學校並強迫同化，美國今天表示，將對涉及此事的中國官員，實施限制籤證制裁。

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儘管美中高層恢復了對話，但美國仍對中國動作頻頻。在最新的制裁舉措中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美方將限制對部分中國官員發放簽證，因為他們涉及在中國強制西藏兒童進入公營寄宿學校的「強迫同化」做法。

聯合國專家稱，在西藏和家人失散的兒童有100萬人。

布林肯在聲明中說：「這些強制性的政策，目的是要把西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，從年輕一代藏人身上抹去。」

他說：「我們敦促中華人民共和國當局停止強迫西藏兒童進入政府開辦的寄宿學校，並停止在西藏與中國其他地方施行的壓迫性同化政策。」

美國自2021年以來不斷指責中國藉由美國官員、人權組織、目擊者所說的龐大強迫勞動營網絡，在新疆發動種族滅絕行動，但這樣的指控遭中國否認。

一名美國國務院發言人表示，新的限制措施將適用於參與西藏「再教育」政策的現任和前任官員，但受限於美國的簽證紀錄保密法，並未提供更多細節。

© 2023 AFP