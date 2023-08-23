亞特蘭大監獄環境條件差 川普到案後將暫時落腳

（法新社亞特蘭大22日電） 前美國總統川普因意圖推翻2020年大選結果而遭到起訴，他計畫於24日前往喬治亞州亞特蘭大市的監獄主動到案。這處監獄以環境差聞名，且因發生囚犯死亡事件正遭司法部調查。

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根據警長辦公室，77歲的川普和這起選舉敲詐勒索案的18名同案被告，將在富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）到案接受逮捕。

被告在保釋前要採集指紋並拍照，這是標準逮捕程序。根據法院文件內容，川普將面臨20萬美元（約新台幣645萬元）的保釋金，以及不得在社群媒體發布威脅訊息的命令。

川普今年前3次被捕時，不必承受被拍照的侮辱。他先前被捕原因為在紐約被控向色情片演員支付封口費；在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美國核子和國防機密文件；在華府被控密謀推翻2020年大選敗選結果。

但富爾頓郡警長拉巴特（Pat Labat）本月告訴記者，川普不會受到差別待遇，「我們準備好幫他拍照了」。

在2024年大選共和黨總統候選人提名之爭領先群雄的川普和其他共同被告，必須在25日中午（格林威治時間16時）之前自願到案。

川普在自創的Truth Social平台發文表示，他將於24日前往亞特蘭大接受逮捕，但沒有透露具體時間。

川普的前律師伊斯特曼（John Eastman）和保釋擔保人霍爾（Scott Hall）是這起敲詐勒索案的共同被告，他們今天到富爾頓郡監獄到案被逮捕後，已獲保釋出獄。

富爾頓郡警長辦公室已在監獄周圍設立嚴密的安全界線，關閉街道並限制出入。

警長辦公室在聲明中表示：「當前總統川普到案時，將嚴格封鎖監獄周圍地區，這意味着在此期間禁止出入。」

富爾頓郡監獄近年來有多名囚犯死亡，美國司法部7月對這座監獄的環境展開調查。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，「基於這座監獄遭嚴重指控生活條件不安全且不衛生」而啟動調查。

聯邦檢察官布坎南（Ryan Buchanan）表示：「最近關於居住環境骯髒和充滿昆蟲、暴力猖獗導致死亡和受傷，以及警衛執法過當的指控引起嚴重關注，需要進行徹底調查。」

根據「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution），這座監獄目前關押2500多名囚犯，是1989年最初設計容納人數的兩倍。

「亞特蘭大新聞憲政報」報導，這座監獄去年有15名囚犯死亡，光是過去5周內就有4人死亡。

© 2023 AFP