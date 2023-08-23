共和黨總統初選首場辯論 川普不出席卻仍將是焦點

（法新社密爾瓦基22日電） 爭奪美國共和黨總統提名的多位參選人將在明天登場的首場初選辯論會大顯身手，但他們魅力恐怕都不如川普，儘管川普將不現身在辯論會現場。

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再5個月即將展開黨內初選，決定由誰代表共和黨爭奪總統大位。目前來說，川普在草根選民間的支持度穩若泰山，然而多起官司纏身，恐為他重回白宮之路蒙上陰影。

77歲的川普幾乎天天上報，20日更透露自己將跳過23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的辯論會，不與其他民調不如他的競爭對手分享鎂光燈。

辯論會主持人、福斯新聞頻道的貝爾（Bret Baier）告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），川普「種種司法問題正在影響這場選戰」。

「所有參選人無論何時何地都被問到法庭的事，因此，無論他（川普）現身還是缺席，都會是這場辯論會的一部分。」

其他8位取得辯論資格的參選人包括佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）、北達科他州長柏根（Doug Burgum）、前副總統彭斯（Mike Pence）、川普政府時代的聯合國大使海利（Nikki Haley）和南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。

而商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）將在辯論會中找機會攻擊川普。

迪尚特日前被問到川普缺席辯論會一事時表示，「大家都該辯論，大家都有責任爭取選民的一票。這個世界沒有人可以不勞而獲，起碼爭奪共和黨總統提名的每個人都不該不勞而獲」。

© 2023 AFP