北美野火災情增 步入空氣污染新時代

（法新社華盛頓22日電） 北美地區近來處於不尋常的野火季節，周遭地區無論遠近都開始驚覺自己逐漸暴露於煙霧中。令專家擔憂的是，目前科學家對野火煙霧的認知有限，甚至可能有害人們心理健康。

廣告 繼續瀏覽後續

關於野火煙霧，有哪些是人類已知的危害？「懸浮微粒」（PM）是野火煙霧一大明顯特徵，它是一種有毒物質，大量的懸浮微粒能使煙霧變得可見。 美國國家大氣研究中心（NCAR）大氣科學家洪恩布魯克（Rebecca Hornbrook）告訴法新社，直徑約2.5微米的懸浮微粒（PM2.5）「對人體健康尤其具有威脅，而且釋放出的量非常大」。

她說：「通常如果你位於野火的下風處，那這就是導致天空變暗以及能見度降低的主要原因。」例如美國紐約的天空被煙霧壟罩，正是因數百英里外的加拿大魁北克省發生野火災情。

PM2.5能深入肺部，甚至可能進入血液里。

史丹佛大學環境科學家柏克（Marshall Burke）最近在社群媒體X上發文，引用該大學環境變遷及人類後果實驗室（Environmental Change and Human Outcomes Lab）所做的計算指出，截至今年7月初，美國人平均暴露的煙霧濃度每立方公尺達450微克，比2006年至2022年間整體數值還要糟。

揮發性有機化合物（VOCs）等看不見的物質同樣令人擔憂，例如丁烷和苯。這些物質會刺激眼睛和喉嚨，有些甚至是已知的致癌物質。

當揮發性有機化合物和由野火、燃燒化石燃料生成的氮氧化物混合時，將有助於形成臭氧，進而加劇咳嗽、氣喘、喉嚨痛及呼吸困難等癥狀。

不過，這些煙霧對於人體健康的影響仍存在許多未知。二戰過後，全球持有汽車的人數激增，科學家耗時數十年深入探究汽車對人體的影響，從兒童時期的氣喘發作、心臟病風險增加，到晚年可能增加失智症風險。

加拿大英屬哥倫比亞大學空氣污染暴露實驗室主任卡爾斯登（Christopher Carlsten）解釋，科學家對野火煙霧缺乏如此廣泛的認識。

他告訴法新社，根據已發表的20多篇研究，「相較於交通污染，煙霧對呼吸系統和心血管造成的影響似乎更大」，原因可能是一氧化氮在交通污染中的佔比較高。

卡爾斯登的實驗室已開始利用木材煙進行人體實驗，以釐清此事。

美國精神醫學會（APA）氣候變遷與心理健康委員會主席魏茲爾（Joshua Wertzel）告訴法新社，地球暖化會透過無數種方式影響我們的心理健康。

一種反應是痛苦，「面對他們預期會發生的自然災害，感到憤怒、悲傷和焦慮」，年輕人出現這種情緒的比例遠比年長者高。

另一種是心理「調適」，這是進化的副產品，可以幫助我們適應新的壓力源，但如果一不小心可能會讓我們深陷危險，就像溫水煮青蛙一樣。

對於住在美國科羅拉多州的洪恩布魯克而言，北美東部2023年發生的情況，正是美西地區多年來一直設法解決的問題，另考量到人類對於燃燒化石燃料的需求漸增，全球情勢只會變得更糟。

她說，雖然歷史上的污染相關法規有助控制汽車及工業排放，但仍需採取氣候行動來因應野火災難。

© 2023 AFP