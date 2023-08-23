夏威夷毛伊島野火 至少1100人行蹤不明

（法新洛杉磯22日電） 美國當局今天表示，在致命的野火肆虐夏威夷毛伊島（Maui）2周後，至少還有1100人下落不明，美國聯邦調查局（FBI）正向家屬尋求協助以辨認罹難者遺體。

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根據最新的死亡人數臨時統計，這起事件已造成至少115人死亡，是美國一世紀以來最嚴重的野火災情。

住有1萬2000人的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）幾乎快要從地圖上消失，數以千計失蹤者的名單遍布警察單位、紅十字會（Red Cross）及避難所等各大組織。

特別幹員梅瑞爾（Steven Merrill）今天告訴記者，聯邦調查局目前正在整理並核對相關數據。

梅瑞爾說：「我們正在交互參照所有名單，以便確認哪些人確實仍下落不明。」

他還說，截至今天，聯邦調查局已統計出1100名失蹤者，這個數字可能會繼續攀升。

聯邦調查局設立了專線電話，鼓勵失蹤者親屬與他們聯絡。梅瑞爾指出，「我們非常需要大眾的幫忙」，尤其希望得到更多能夠用來核對失蹤者消息的資料。

毛伊島警察局長白耶悌（John Pelletier）表示，當局正在完善相關數據，希望能「在未來幾天內」公布經過核對的失蹤者名單。

聯邦調查局幹員也持續向無法前往毛伊島的失蹤者家屬收集DNA樣本，無論他們身處何方。

對於住在美國科羅拉多州的洪恩布魯克而言，北美東部2023年發生的情況，正是美西地區多年來一直設法解決的問題，另考量到人類對於燃燒化石燃料的需求漸增，全球情勢只會變得更糟。

她說，雖然歷史上的污染相關法規有助控制汽車及工業排放，但仍需採取氣候行動來因應野火災難。

© 2023 AFP