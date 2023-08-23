希臘野火死亡人數已達20 雅典外圍數千人被迫疏散

（法新社亞歷山德魯波利22日電） 歐洲南部近日野火肆虐，希臘首都雅典外圍地區今天有數千人接到疏散令，目前消防隊正與各地蔓延的野火搏鬥，火災現已造成20人死亡。

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希臘民防部門下令疏散雅典（Athens）西北的阿諾利奧西亞（Ano Liosia），當地人口超過2萬5000人，媒體在鄰近的菲里（Fyli）社區看到房屋起火。消防部門表示，處於狂風和高達攝氏41度的危險天氣，過去24小時內突發了60多起火災，已有6個國家通過歐盟民防機制提供協助。

消防部門發言人阿圖皮奧斯（Yiannis Artopios）對希臘國營電視台ERT TV表示：「這種情況前所未見，天氣條件極端。」他補充說，今天的火災在很短時間內「變得十分嚴峻」 。

當地的野火正在帕尼薩山（Mount Parnitha）低處山坡肆虐，這是與雅典接壤的最大森林區，已發生多次大火。

至於另一場大火仍在雅典西部阿斯普羅皮戈斯（Aspropyrgos）工業區內一個垃圾掩埋場燃燒，讓此區籠罩在有毒的黑霧之中。

根據雅典國家天文台的報告，8月19日至21日3天之內，有超過4萬公頃土地遭大火焚毀。

今天稍早，有18名疑似移民被發現死於亞歷山德魯波利斯市（Alexandroupolis）北部鄰土耳其邊境附近的一場森林火災中。1名警官表示，死者中有2名是兒童。

希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）對此表示深切哀悼。她在聲明中表示：「我們必須緊急採取有效措施，確保這種嚴峻現實不會成為新常態。」

© 2023 AFP