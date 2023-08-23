德內閣同意放寬入籍規定 簡化變更法定性別手續

（法新社柏林23日電） 德國內閣今天批准一項縮短移民入籍手續，並允許更多人擁有雙重國籍的計畫，也通過一項使人更容易變更法定性別的提案，但引起女性主義者、政治家、甚至是跨性別群體的批評。

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根據這些仍需經國會通過的新立法提案，德國的入籍門檻將由原本居住8年的規定縮短至5年。

那些特別融入德國社會，且具有優秀德文技能的移民，將僅需3年就能取得德國國籍。

這項草案也會為更多人開啟雙重國籍的大門，其中包括德國境內龐大的土耳其群體。

歐洲最大經濟體德國正試圖吸引外籍工作者，以解決嚴重的人力短缺問題，並希望使德國成為更有吸引力的選擇。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）在記者會上表示，這項新法反映了德國的「多元化社會」。

而根據另一項提案，德國人只要向當地戶籍辦公室提出簡單的申請，無須說明理由或提供任何醫療資訊，就可以更改自己的姓名或法定性別。

如果是14歲以下的兒童，能由家長提交申請。而超過14歲的未成年人可以自己提出申請，但必須得到家長同意。

這項法案還包含對未經跨性別者本人同意的情況下，公開其性傾向或性別認同的懲罰措施。

這項法案仍需經國會通過，目的在取代可追溯至1980年的「跨性別法」（Transsexuals Act）。根據這項法律，任何想要變更法定性別的人都必須提交2份心理鑒定報告，並由法院作出判決。

德國家庭事務部部長帕斯（Lisa Paus）表示，更新後的法律將保障「每個人的性別認同受到承認、並受到尊重的權利。」

然而，這些提案自今年3月首次揭示以來，引起部分人士的反彈。

來自保守派政黨基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）的政治人物指責由社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）和親商業的自由民主黨（FDP）組成的聯合政府，批評他們採取的方法「太過極端且不視情況差異」。

部分女性權益組織也擔心，新規定可能會遭有心男性濫用，輕易進入為女性保留的空間。

與此同時，跨性別倡議人士表示，這項法律在保護他們免受歧視方面做得遠遠不夠。

© 2023 AFP