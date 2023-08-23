歐盟數位服務法25日上路 各大科技公司納管

（法新社布魯塞爾23日電） 歐洲聯盟（EU）規範線上內容的「數位服務法」25日將上路，這堪稱社群媒體崛起以來最嚴格的規定，全球幾大數位公司今後若違規將無所遁形。

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具有里程碑意義的歐盟「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）是歐盟的法律武器，將用於強制科技公司遵守並維持官員口中線上「荒野」的秩序。

「數位服務法」強制企業更加積極地監督數位內容，避免用戶看到假資訊和仇恨言論，否則恐面臨高額罰款。

25日起，各界將密切注意哪些平台會遵守規範，以及「數位服務法」將如何改變歐洲的線上生態，專家預期，這可能引發歐盟以外的變革浪潮。

根據「數位服務法」，每月活躍用戶超過4500萬人的網站必須遵守更嚴格的規則，包括年度稽核以及有效打擊假資訊等。

歐盟4月列出19個網站，包括亞馬遜商店（Amazon Store）、蘋果公司（Apple）的AppStore、谷歌（Google）的Google Play、Google地圖（Maps）和購物、服裝零售商Zalando、社群媒體巨頭Instagram、LinkedIn、Pinterest、Snapchat、TikTok、YouTube、現已更名為X的推特（Twitter），以及搜尋引擎Google和Microsoft Bing等。

儘管這些變化可能產生影響，但個人用戶不會立刻感受到數位服務法的影響。

歐盟內部市場業務執委布勒東（Thierry Breton）表示，企業現在「有足夠時間，讓系統適應他們的新義務」。

© 2023 AFP