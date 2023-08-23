義大利爭議新法掀波 48小時扣押3移民救援船

（法新社羅馬23日電） 營運移民救援船的慈善機構今天指出，義大利根據備受爭議的新法律，已於48小時內扣押3艘移民救援船。

廣告 繼續瀏覽後續

西班牙人道救援組織「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）表示，在不顧義大利當局禁令而執行兩次救援任務、營救170名受困地中海的移民後，旗下同名的救援船昨天遭到扣押，並且挨罰1萬歐元。

德國非政府組織海洋之眼（Sea-Eye）表示，旗下救援船海洋之眼4號（Sea Eye 4）連續進行3次救援任務、一共營救114人後，船卻遭到扣押而且被罰約3000歐元。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右派政府曾矢言，將限制在義大利登陸的潛在庇護者人數。

梅洛尼政府通過一項爭議性新法，強迫慈善船隻回到官方指定港口之前，一次只能執行一項救援任務。批評人士表示，這增加了移民溺水的風險。

德國非政府組織海洋之眼所營運的另一艘救援船極光號（Aurora）21日則因觸犯同法另一條文，在非指定港口讓獲救移民下船，同樣遭到扣押。

根據義大利內政部統計，今年已有逾10萬5000位移民抵達義大利，數量超過去年同期一倍多。

國際移民組織（IOM）指出，在今年試圖穿越地中海中部的移民中，已有超過2000人罹難。

© 2023 AFP