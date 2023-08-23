菲對仁愛暗沙守軍完成運補 中菲貓捉老鼠南海較勁

（法新社菲律賓海巡隊卡布拉號巡邏艇上23日電） 一架美軍偵察機在空中盤旋的同時，8艘中國船隻在後方尾隨4艘菲律賓船舶，並且短暫阻擋它們對南海仁愛暗沙（中國稱仁愛礁）的據點執行運補任務。

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儘管在當地水域巡邏的中國海警船宣稱「從人道主義出發」，作出將會允許菲律賓補給船對仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）前哨部隊進行運補作業的保證，昨天仍舊在公海上演這出貓捉老鼠戲碼。

與此同時，中方無線電操作員警告護送兩艘補給船的菲律賓海巡隊兩艘巡邏艇應該離開，否則得「對所有後果負起完全責任」。

馬尼拉自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

中國船隻尾隨、阻攔、包圍4艘菲律賓船艇之際，登菲律賓海巡隊卡布拉號（BRP Cabra）隨艇採訪的法新社記者團隊密切注意事態發展。

其中一艘中方海警船行駛到距離卡布拉號僅數米之遙處。

最後，兩艘補給船總算抵達孤立無援的馬德雷山號並且進行卸貨。

法新社是罕見獲准隨艇採訪仁愛暗沙運補作業3家媒體之一。不到3周前，中國海警船曾對執行相同任務的菲方補給船發射水炮，導致緊張升高。

5日那起事件導致當時2艘菲方補給船中僅一艘成功運送補給，在馬尼拉和北京之間引發外交齟齬。

中方行徑也招致國際譴責聲浪，不過北京用「專業」來描述其海警船作為，指控馬尼拉「非法運輸建築材料」到這艘擱淺船隻。

每年有數兆美元的船運貿易通過南海，而中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，無視2016年荷蘭海牙（Hague）常設仲裁法院（PCA）作出的裁決。裁決認定中國擁有南海大部分主權的歷史主張並無根據。

菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊對南海的主權主張部分重疊。

中國部署數以百計船隻對南海和所屬暗礁進行巡邏。菲律賓表示，中國海警船和海軍艦艇經常在相關海域阻攔或跟蹤菲律賓船舶。

仁愛暗沙距離菲律賓西部巴拉旺島（Palawan Island）約200公里，距中國最近的主要陸地海南島超過1000公里。

© 2023 AFP