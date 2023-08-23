西班牙國會9月底辯論人民黨黨魁能否組閣

（法新社馬德里23日電） 西班牙國會議長阿曼高今天宣布，保守派在野黨人民黨（Popular Party, PP）的黨魁費霍將在9月下旬接受國會的辯論與投票，以決定他能否成為西班牙的新總理。

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西班牙7月23日舉行國會提前改選，結果沒有任何政黨贏得絕對多數席位。儘管如此，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）昨天仍要求拿下最多席的人民黨黨魁費霍（Allberto Nunez Feijoo）尋求組成新政府。

阿曼高（Francina Armengol）今天表示，西班牙國會將在9月26日起對此進行2天辯論，並於9月27日表決是否由費霍組閣。她說：「我相信這個日期，讓候選人有綽綽有餘時間與不同政治團體的代表進行適當協商。」

目前看來，人民黨和西班牙現任總理桑傑士（Pedro Sanchez）所屬的西班牙社會勞工黨（PSOE）都缺乏能夠掌握國會過半數176席的明確發展。人民黨在這次選舉贏得137席，若與極右派民聲黨（Vox）及2個地區型小黨結盟，合計也只有172席。

若費霍在9月27日的組閣權投票未能獲得絕對多數同意，他將面臨2度投票，屆時只要同意票多於非同意票就能勝出。

若費霍在2度投票又失敗，西班牙國王便必須挑選新的總理候選人，最可能人選是桑傑士，因為西班牙社會勞工黨在大選拿下次多席位。

如果在首次組閣權投票後2個月內都無法產生新總理，西班牙便必須再次舉行國會選舉。這種情況在2015年和2019年都發生過。

桑傑士希望帶領一個中間與極左派「進步」政府繼續執政，強調自己能爭取到比費霍更多的支持票。他目前已有極左派聯盟「彙總」（Sumar）的支持，若能再加上加泰隆尼亞（Catalan）和巴斯克（Basque）獨派政黨，就能佔有過半勢力。

不過，加泰隆尼亞獨派政黨提出的合作條件，是要讓數百名因為2017年獨立運動而面臨司法追訴的運動人士全部獲得特赦，因此桑傑士不太可能與他們達成協議。

而人民黨過往雖有與加泰隆尼亞和巴斯克獨派政黨協議合作的例子，但這回與強烈反對分離主義的民聲黨結盟，意味不存在與獨派政黨合作的選項。

© 2023 AFP