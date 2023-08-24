俄航空運輸局將查墜機案 乘客名單含瓦格納首腦

（法新社莫斯科23日電） 俄羅斯官員證實，6月試圖推翻俄國軍方領導人的傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津，是今天墜毀飛機的乘客之一。俄羅斯聯邦航空運輸局已對墜機事件展開調查。

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兩個月前，瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動短命兵變，這是自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）掌權以來，他的政府面臨的最大挑戰。自那之後，各界都不清楚瓦格納與其爭議性首腦的未來命運。

俄羅斯緊急情況部今天宣布，一架從莫斯科飛到聖彼得堡（Saint Petersburg）的私人飛機墜毀，根據初步資訊，機上10名成員全都罹難，包括3名機組人員在內。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示，「根據航空公司說法，以下乘客搭乘了這架巴西航空工業-135型（Embraer-135）班機：…普里格津。」航空運輸局還列出烏特金（Dmitry Utkin）的名字，他是管理瓦格納軍事行動的神秘人物，據稱在俄羅斯軍事情報部門服務。

與瓦格納有關的通訊軟體Telegram頻道上傳了事故畫面，顯示飛機殘骸仍在田野中燃燒，但法新社無法獨立證實畫面真偽。

俄羅斯聯邦航空運輸局表示，已成立特殊委員會調查MNT-Aero公司旗下飛機墜毀原因。俄羅斯偵辦重罪的調查委員會（Investigative Committee）表示已對墜機事件啟動調查。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述緊急服務機構說法報導，目前已在墜機地點發現8具遺體。

同時，蒲亭正在紀念第2次世界大戰庫斯克會戰（Battle of Kursk）80周年活動上發表演說，他沒有提到墜機事件，但向烏克蘭特殊軍事行動中英勇與堅決作戰的所有士兵致敬。

但基輔與華府馬上對墜機初步傳聞做出回應。美國總統拜登說：「我確實不知道發生了什麼事，但我並不感到意外。俄羅斯發生的很多事情是蒲亭背後支持。但我了解的還不夠多，不知道答案。」

烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒體上表示，這次墜機是「蒲亭在2024年選舉前向俄羅斯菁英發出訊號：『小心點！不忠誠就得死』」。

部分瓦格納戰士在俄羅斯發動短命兵變後曾移往白俄羅斯，白俄流亡在外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在社群媒體上表示，普里格津不會在白俄受人緬懷，「他是個謀殺犯，應該被大家這麼記得」。

在俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動軍事行動期間，先前在幕後行動的普里格津成為人們關注的焦點。他揮軍攻佔了數座烏克蘭城鎮，包括巴赫姆特（Bakhmut）等，且曾嚴厲批評俄羅斯傳統的軍方領導人。

© 2023 AFP