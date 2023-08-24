擬展延美中科學協議挨轟 美國務院：僅延長半年

（法新社華盛頓23日電） 美國政府打算與中國展延一項科學協議，遭致國會議員批評，指此舉有助長對手之虞。國務院今天表示，在尋求修改版本之際，現行版本想要展延的期限僅6個月。

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1979年，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）和當時中國領導人鄧小平簽署「科技協議」（Science and Technology Agreement），以促進科學家和大學之間的交流。早年兩國建交之際，中國尚處於低度開發階段，美方尋找雙方合作途徑。

此項協議主管科學領域合作，大約每5年更新一次，最近一次更新是在2018年，但將於本月26日到期。

法新社報導，美國國務院表示，正在要求北京同意展延，但期限僅為6個月。

美國國務院發言人表示：「6個月的短期展延，能讓協議保持有效；同時我們尋求有關當局進行協商，以修改和加強條款內容。」

他說：「國務院並不要求更長的展延期限。我們清楚地看到中國國家戰略所帶來的挑戰，包括在科學與技術方面，以及北京在太空領域的行動；同時也看到中國對美國國家安全和智慧財產權所構成的威脅。」

共和黨國會議員敦促拜登政府，應讓協議屆滿就不再延續，並提到中國軍方與民間科學之間關係緊密，以及中國國家主席習近平矢言要建立本土技術的決心。

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與共和黨籍眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）表示：「中國將極力利用民間研究夥伴關係以用於軍事用途，這不足為奇。」

他們在6月寫給國務卿布林肯（Antony Blinken）的信中寫道：「美國必須停止讓自己走向毀滅。」 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP