日本核處理水排入海 安全疑慮後續安排一次看

（法新社東京24日綜合外電報導）日本東京電力公司今天開始把福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。

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以下是彙整福島第一核電廠如何處理核處理水，以及排放核處理水入海引發的安全疑慮。

●為什麼要將核處理水排入海？

福島第一核電廠現址每天收集約10萬公升的水，包括冷卻熔毀反應爐而遭污染的水，加上地下水和下雨滲入的水。

當局表示，目前核處理水已達134萬公噸左右，相當於540座奧運泳池的容量，存放在位於海邊約千座的貯存槽。目前已經接近貯存的上限。

日本當局經過多年的討論於2021年決定透過一條長達1公里的管線，將核處理水排放入海，每天最多排放50萬公升。

東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。

●核處理水的處理

東電利用凈化裝置去除污染水中氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

東電錶示，排放前會先把核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。

●核處理水安全嗎？

澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）核子專家胡克爾（Tony Hooker）表示，核處理水每公升含氚量遠低於世界衛生組織（WHO）的飲用水含氚上限值每公升1萬貝克。

胡克爾告訴法新社：「核電廠定期排放氚入海。幾十年來，沒有證據顯示對環境和人體健康造成傷害。」

聯合國國際原子能總署（IAEA）曾表示，日本將核處理水排放入海符合國際標準，「不會對環境造成任何傷害」。

●核處理水排入海並非大家都同意

國際專家似乎壓倒性認為日本核處理水排放入海是安全的。

不過，綠色和平組織（Greenpeace）表示，凈化的技術行不通，IAEA「完全忽略熔毀的高輻射性燃料碎片，每天持續在污染地下水。」

中國指控日本將太平洋當成下水道。中國今天痛批日本排放核處理水「極端自私、不負責任」。

中國海關總署7月宣布，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品實施100%查驗。香港和澳門本周也跟進。

韓國政府雖未表達反對，但不少韓國人對此不安，還發動示威抗議，甚至恐慌性搶購海鹽。

日本排放核處理水入海在國內也面臨反彈，尤其是漁業界領袖。他們憂心各國消費者和政府機構將對日本漁產敬謝不敏，漁產出口恐大跌。

●日本想方設法化解各界疑慮

日本政府想方設法化解各界疑慮，從提供福島考察之旅到直播在核處理水中生活的魚類。

●日本還必須做什麼？

除了排放核處理水入海外，移除2011年熔毀的三座核子反應爐輻射碎片和核燃料作業更是危險的作業。

東電打算利用機器人移除這些燃料，但外界憂心輻射值仍高，恐造成這些機器人失靈。

這整個龐大的過程料將耗時30至40年，費用恐高達8兆日圓。

© 2023 AFP