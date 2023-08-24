瓦格納首腦普里格津墜機身亡 蒲亭表達哀悼

（法新社莫斯科24日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天就傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津喪生的墜機事故表達「哀悼」，並稱普里格津犯過錯誤，但「取得了成果」。

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昨天的墜機事故造成機上10人全數罹難，起因目前還在調查當中，但事發時間恰逢瓦格納集團（Wagner Group）對俄國軍方高層發動短命兵變的兩個月後。

蒲亭今天在一場電視轉播的會議中說，「首先，我想向所有罹難者的家屬誠摯致哀」，他並形容這起事故是「悲劇」。

蒲亭表示：「我認識普里格津（Yevgeny Prigozhin）非常久了，打從1990年代初期就認識。他這個人命運複雜，一生中犯過重大錯誤，但他取得了正確的成果」。

蒲亭還提到普里格津在非洲的工作。普里格津據稱本周稍早人在非洲，且瓦格納集團在非洲有龐大軍力。

蒲亭說：「就我所知，他昨天才剛從非洲回來，見了那裡的一些官員。」

蒲亭並提到，對這起墜機事故的調查「會花一些時間」，「會完整進行（調查）並做出結論，這毋庸置疑」。

這起墜機案的情況引人臆測可能是暗殺，事故也造成普里格津幾名親近隨從喪生。

蒲亭表示，死於空難的瓦格納成員對於俄羅斯在烏克蘭的攻勢做出「重大貢獻」，並且擁有「共同理念」。

他說：「我們記得，我們知道，我們不會忘記。」

© 2023 AFP