遭俄羈押華爾街日報記者 莫斯科法院延押3個月

（法新社莫斯科24日電） 俄羅斯法院今天將「華爾街日報」記者格什科維奇延押3個月。這位美國記者3月間因間諜罪名被捕後就一直遭到羈押在莫斯科一座監獄中，他則否認指控。

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「華爾街日報」（The Wall Street Journal）駐莫斯科特派員格什科維奇（Evan Gershkovich）於俄羅斯揮軍烏克蘭後一直從俄國境內撰發報導。

莫斯科市勒福托沃斯基（Lefortovsky）地方法院發言人指出：「羈押期延長3個月到2023年11月30日。」

本案采秘密審判，這次開庭期間，試圖前往旁聽的法新社不得其門而入。不過法新社記者看到31歲的格什科維奇身穿格子襯衫和牛仔褲，被上了手銬，由戴口罩人員戒護帶進法院。

開庭後，格什科維奇的律師離開法院時，沒有對記者發表談話。

格什科維奇3月29日在烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）採訪時被捕，成為蘇聯時代以來首位因間諜罪在俄羅斯遭到拘捕的西方記者。

俄方沒有針對指控提供公開證據，訴訟程序則被歸類為機密。

格什科維奇被捕後一直遭到羈押在莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄中。這座監獄因將囚犯幾乎完全隔離關押而惡名昭彰。

© 2023 AFP