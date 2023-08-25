金磚國家歷史性擴大成員 邀阿根廷伊朗等6國加入

（法新社約翰尼斯堡24日電） 金磚國家（BRICS）尋求重塑西方主導的全球秩序，並在戰略競爭時代擴增影響力，集團領袖今天宣布「歷史性」地讓6個新國家加入。

廣告 繼續瀏覽後續

由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非組成的金磚國家，在年度峰會上同意明年1月1日起，讓阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及與阿拉伯聯合大公國成為正式成員國。

中國國家主席習近平說：「這次擴員是歷史性的。這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。」

北京一直致力於迅速發展與壯大金磚國家，以抗衡美國與西方在全球事務的主導地位，而推動擴員成了約翰尼斯堡峰會議程的重點。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）稱這是他國家的「偉大時刻」。衣索比亞是非洲人口第2多的國家。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）說：「伊朗加入金磚國家的好處將創造歷史並開啟新的篇章，朝着在國際舞台上的公平與持久和平邁出更強有力的一步。」

埃及與阿拉伯聯合大公國也表示準備與金磚國家合作。金磚五國是一個定義鬆散的組織，成員國橫跨4大洲，人口有數十億人，總財富佔全球約1/4。

金磚國家發出的聲明指出這6國將加入，但沙烏地阿拉伯回應時含糊其詞，外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）說，利雅德正在等待邀請的細節，並將「做出適當決定」。

© 2023 AFP