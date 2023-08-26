加拿大野火燒不停 Meta擋新聞分享引發反彈

（法新社蒙特婁26日電） 加拿大多地野火肆虐，數以千計民眾撤離家園，急着搜尋關於野火的最新消息，但科技企業Meta在關鍵時刻阻擋加拿大用戶在旗下社群平台上看到新聞，因而被控危害人命。

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法新社報導，隨着野火逼近，加拿大西北地方（Northwest Territories）首府黃刀鎮（Yellowknife）近2萬居民和數以千計其他小鎮民眾已接到疏散命令，35歲的華斯（Kelsey Worth）說，情況「很危險」。

野火在加拿大靠近北極圈的西北地方和其他地區蔓延，華斯說，她和其他撤離的群眾「超難」找到可證實的相關消息。

她說，「沒人能知道哪些消息是真是假…在緊急狀況下，時間非常寶貴」，而許多加拿大人到現在仍仰賴社群媒體看新聞。

加拿大今年6月通過法案，要求數位巨擘付款購買新聞內容，預計明年生效。但Meta不願付費，於本月1日開始在旗下的臉書（Facebook）和Instagram上阻擋新聞連結和文章。

加拿大這項新法是以澳洲的類似法律為基礎，目的是支持一直苦撐的加拿大新聞業。過去10年間，加拿大新聞業的廣告收入大量流失，數百家媒體陸續歇業。

新法要求Meta和谷歌（Google）等企業，與加拿大媒體就社群平台上流傳的新聞和資訊，簽訂公平的商務協議，否則須接受有約束力的仲裁。根據加拿大國會收到的報告，社群平台上的新聞內容價值估計達每年3.3億加元（約新台幣77億元）。

但Meta認為新法有缺陷，並堅稱媒體在臉書和Instagram分享內容吸引讀者，受益的是他們，不是Meta。

加拿大遠北地區Cabin Radio電台台長威廉斯（Ollie Williams）說，Meta阻擋新聞分享的行為「愚蠢且危險」，「Meta大可為了保護人命而暫時取消禁令，他們不會被罰錢，因為法律還沒生效」。

加拿大廣播公司（CBC）總裁泰特（Catherine Tait）本周致函要求Meta改變做法：「時間很寶貴…我籲請貴公司考慮採取迫切需要的人道行動，立刻取消針對加拿大重要新聞資訊的限令，讓處於野火緊急狀況的社區使用。」

她還說，加拿大各地有上千起野火在燃燒，「對於可靠、可信的最新資訊需求，實際上可能會是生與死的區別」。

Meta拒絕了加拿大廣播公司的建議，且未向法新社置評，僅呼籲加拿大人利用臉書的「平安通報」（Safety Check）功能報平安。

© 2023 AFP