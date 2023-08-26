大英博物館珍寶遭竊 傳2年前就有人示警

（法新社倫敦25日電） 英國大英博物館（British Museum）驚爆大批文物失竊，如今傳出早在2年前就有古董商向館方通報說在拍賣網站上看到文物，然而館方卻無所作為。

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館方形容，受到影響的文物大多是「館方其中一項展覽的庫房所保管的小型物件」。

大英博物館稍早指出，這些文物近期都沒有公開展出，且主要是供學術和研究用途。

然而向英國廣播公司（BBC）披露的電子郵件聲稱，早在2021年時，就有一名古董商向大英博物館通報有文物在拍賣網站eBay上出售，然而大英博物館卻置若罔聞。

倫敦都會區警察局昨天表示，調查人員已約談一名男子，不過目前並未逮捕任何人。

館長費雪（Hartwig Fischer）在引咎辭職前表示，館方已加強保全措施，並邀集外部專家協助就遺失、受損或失竊文物彙整「最終報告」。

他說：「這將讓我們能夠全力投入找迴文物的工作。」

位於倫敦市中心的大英博物館成立於1753年，以豐富珍稀館藏聞名，是世界上最着名的博物館之一，館藏約800萬件，包括古埃及羅塞塔石碑（Rosetta Stone）、木乃伊和古希臘帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）。

© 2023 AFP