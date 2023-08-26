雨水短缺 巴拿馬運河限航令維持一年

（法新社巴拿馬市25日電） 受雨水短缺釀成的乾旱影響，巴拿馬運河將維持船舶通行限制措施1年，這項措施已讓海上交通大塞車，船隻大排長龍，等候進入這條連通太平洋與大西洋的水道。

廣告 繼續瀏覽後續

巴拿馬運河正面臨雨水短缺問題，雨水能影響運河水位升降，是船隻通過船閘的關鍵。這條運河被喻為一大工程奇蹟，能讓全球6%的海上貿易穿越兩大洋間的地峽。

巴拿馬運河管理局副局長艾斯皮諾（Ilya Espino）向法新社表示，除非接下來3個月內降下大雨，否則「我們考慮（限航）1年」。

艾斯皮諾昨天晚間表示，這段期間將給客戶「1年時間來規畫」如何調適。

行經運河的每艘船隻需要2億公升的淡水才能通過船閘，這些淡水由2座人工湖提供，湖水則來自周圍流域的降雨。這兩座人工湖也供應約有420萬人口的巴拿馬全國一半的飲用水。

不過，巴拿馬正面臨嚴重的乾旱問題，聖嬰暖化現象更讓當前困境雪上加霜，迫使運河管理機關將船隻的最大吃水深度限制在13.11公尺以內。

去年平均每天有40艘船穿越巴拿馬運河，如今為了省水，數量下降到32艘。

限航措施造成等着進入運河的船隻回堵。巴拿馬運河長約80公里，主要供美國、中國和日本客戶使用。

相較於平時約90艘船等候進入運河，昨天約有130艘船在排隊。

© 2023 AFP