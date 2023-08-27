日企受中國反核處理水電話騷擾 日促北京確保公民安全

（法新社東京27日電） 日本福島電廠核處理水排放爭議引發中國一波針對日本企業的電話騷擾後，東京敦促北京當局「確保旅居中國日本居民的安全」。

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儘管日本堅持核處理水排放是安全的，且這個觀點得到聯合國核監督機構的支持，但中國堅決表示反對，並禁止所有日本水產品進口，稱其污染了海洋。

日本政府今天公布最新數據，顯示福島附近海域的輻射劑量持續維持在安全範圍內。

由於東京電力公司（TEPCO）於24日開始排放用於冷卻福島第一核電廠遭熔毀反應爐的核處理水，來自中國的電話開始湧入日本企業。

從東京的表演廳到岩手縣北部的水族館，日本企業和團體都回報他們開始接到大量使用中文者的電話，使他們難以正常營運。

日本外務省昨天晚間發表聲明提到，亞洲大洋洲局長鲶博行對這些電話感到遺憾，並告訴中國駐日本大使館的高級官員，請中方保持冷靜。

根據這份聲明，鲶博行告訴中國大使館官員，類似反對日本設施的事件也在中國發生。

鲶博行表示：「我們強烈敦促中國政府採取適當措施，如呼籲他們的公民保持冷靜，並採取所有可能辦法來確保日本在中國居民，以及日本外交代表機構在中國的安全。」

日本駐中國大使館另呼籲公民非必要勿大聲說日語。

一名福島商人告訴日本共同社，他的4間餐廳和糕點店在25日收到約1000通來電，其中大多數來自中國。根據共同社報導，他的商店不得不拔掉電話線。

© 2023 AFP