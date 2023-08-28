川普司法檔案照成籌款利器 3天募逾2億元

（法新社華盛頓27日電） 前美國總統川普日前主動至喬治亞州亞特蘭大的監獄投案並拍下司法檔案照，其競選團隊今天表示，他們在那之後已募得710萬美元（約新台幣2.28億元）資金。

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川普被喬治亞州檢察官依非法密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果等罪名起訴，日前前往當地監獄投案，並留下了史上第1張美國前總統的司法檔案照。

然而，川普競選團隊旋即把這張檔案照拿來當成2024年選戰的宣傳照。

發言人史帝芬．張（Steven Cheung）今天向法新社證實說：「過去3周募得了近2000萬美元（約新台幣6.42億元），時間點與他在華府遭起訴，以及在亞特蘭大拍司法檔案照吻合。」

他繼續說道：「周四（24日）在亞特蘭大拍了司法檔案照後，至今已募得710萬美元，其中光是昨天（26日）就有418萬美元（約新台幣1.34億元），是目前為止募款所得最高的一天。」

「募款金額暴增，尤其是川普發布那張照片之後。」

史帝芬．張在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上，敦促美國媒體「請繼續展示」川普的司法檔案照，並附上高解析度版本供各方使用。

川普團隊在他們老闆這張堪稱美國史上最知名監獄大頭照出爐後短短數小時，便把它印製在T恤、馬克杯、貼紙、裝飲料的小冰箱等周邊商品上。

值得注意的是，商品上那張照片，並未包含官方監獄大頭照一角所出現的警局浮水印。

川普政敵、民主黨人也拿川普這張監獄大頭照作文章，但是用來凸顯沒有人可以凌駕在法律之上。

至於總統拜登，他25日婉拒評論川普主動到案一事，只笑着說：「我確實在電視上看到了，還蠻帥的嘛。」

© 2023 AFP