波蘭國鐵遭駭客入侵2人被捕

（法新社華沙27日電） 波蘭警方今天逮捕2名涉嫌非法侵入國家鐵路通訊網的男子，這次駭客入侵事件導致周末波蘭部分地區的交通不穩定。

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波蘭東北部城市比亞里斯托（Bialystok）警方發言人克魯巴（Tomasz Krupa）說道：「被捕的2名男子是波蘭公民。」

警方還在逮捕這2名24歲和29歲男子的公寓查扣了無線電設備。

25日晚間，波蘭國家鐵路（PKP）的無線電通訊網路在西北部城市斯德丁（Szczecin）附近遭到駭客入侵，導致發出多次停車信號，造成約20列火車停駛或延誤。

據波蘭國鐵稱，幾個小時後交通即恢復。

波蘭其他地區昨天和今天持續發生網路攻擊事件，但並未對交通造成重大問題。

媒體報導稱，這些信號中穿插着俄羅斯國歌的演奏和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）演講的錄音。

波蘭是烏克蘭的忠實盟友，在轉運西方武器進入烏克蘭的過程中扮演關鍵角色。

波蘭內部安全機構昨天表示正在調查這一事件。

波蘭特勤部門官員札林（Stanislaw Zaryn）告訴波蘭新聞社（PAP）：「我們知道這幾個月來有心人士企圖破壞波蘭的穩定。這些圖謀由俄羅斯聯邦與白俄羅斯共同進行。」

札林補充說：「這些對國鐵的網路攻擊沒有對乘客健康或生命安全構成風險。」

本周波蘭鐵路發生多起事故，其中包括兩起脫軌事故，所幸無人受傷。

札林表示，沒有證據表明這些事件與駭客攻擊有關。

© 2023 AFP