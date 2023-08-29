世界小姐選美大賽 部分活動移師印控克什米爾

（法新社新德里29日電） 睽違27年之後，世界小姐選美大賽再次重返印度舉行，為期一個月的選美大賽部分系列活動將會在存在領土爭議的印度控制克什米爾舉行。

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穆斯林人口為主的克什米爾（Kashmir）分別由印度和巴基斯坦控制，儘管雙方都聲稱擁有全部，卻是根據印巴控制線（Line of Control）分而治之。

數十年來，尋求獨立或併入巴基斯坦的叛亂活動，以及討伐叛亂勢力的軍事行動，已經奪走平民、士兵和叛亂分子數萬條人命。

不過印度現正推廣克什米爾旅遊，去年就有超過100萬印度公民造訪以壯麗山景着稱的當地。

印度上一次主辦世界小姐選美大賽是在1996年。

世界小姐組織（Miss World Organization）主席莫萊（Julia Morley）表示，11月到12月間長達一個月的年度選美系列活動將由印度主辦，其中部分計畫將會移師克什米爾。

莫萊昨天走訪印控克什米爾夏季省會斯利那加（Srinagar）時告訴記者：「這是片觀光福地。」

印度5月於嚴密維安下在斯利那加舉辦20國集團（G20）觀光會議，盼藉此展現官員所謂克什米爾回歸「正常與和平」。新德里於2019年取消克什米爾享有的有限自治權後對當地進行大規模鎮壓。

在當地，異議分子向來被認定為非法、媒體自由遭到打壓、當局也對公開抗議進行限制，印度當局因而挨批嚴厲限縮公民自由。

© 2023 AFP