伊斯蘭頭巾沒包好 印尼14名女學生遭師剃頭

（法新社雅加達28日電） 印尼一所學校校長今天表示，校內一名老師指責14名穆斯林女學生的伊斯蘭頭巾沒包好，隨後便擅自剃掉女學生的部分頭髮，這名老師目前已被停職。

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倡議人士表示，印尼擁有多達2.7億人口，但國內許多保守地區多年來一直強迫穆斯林及非穆斯林女孩佩戴頭巾，當局已於2021年採取行動，禁止學校實施這類強制性的服裝規定。

印尼東爪哇（East Java）南望安鎮（Lamongan）第一國立中學（SMPN 1）校長哈托（Harto）說，校內一名未公開身分的老師23日剃了14名穆斯林女學生的部分頭髮。

哈托表示，校方在事發過後已致歉，這名老師已被停職。

哈托說，這些女學生因為頭巾里沒有戴內帽，使得瀏海露在外面。

他向法新社表示：「女學生沒有義務配戴頭巾，但建議她們戴上內帽以維持形象整潔…校方已向家長們致歉，經調解後雙方已達成共識。」

校方允諾將提供學生心理援助。

哈托說：「校方意識到我們必須謹慎解決這個問題，以免對孩子們造成長期影響。」

多個人權團體紛紛呼籲開除這名老師。人權觀察（Human Rights Watch）印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）在聲明中表示：「南望安鎮這起事件很可能是印尼有史以來最嚇人的案件。」

安德瑞亞斯也提到：「沒有老師曾經因為剪掉學生頭髮而受到懲罰。南望安鎮的教育單位應懲處這名老師，至少要求她離開學校，並委派心理學家們來協助撫平受害學生所受的創傷。」

© 2023 AFP