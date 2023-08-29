伊達利亞變颶風 預料登陸美國佛州前還會增強

（法新社邁阿密29日電） 熱帶風暴伊達利亞（Idalia）今天增強為颶風，且氣象單位預測它30日在美國佛羅里達州登陸前，威力還會提升，並變得「極度危險」。

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美國國家颶風中心（NHC）在格林威治時間9時的預報中表示：「伊達利亞現在是颶風了。預料它會迅速增強，成為極度危險的大型颶風，接着於30日登陸。」

在最高5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）颶風風力等級中，大型颶風一般在3級以上，國家颶風中心表示這類風暴可能引發「毀滅性」、「災難性」的損失。

預報公布當下，伊達利亞位於佛州坦帕（Tampa）南南西方約600公里，最大持續風速每小時120公里。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）示警，伊達利亞可能沿着墨西哥灣（Gulf of Mexico）造成重大衝擊。他昨天在記者會上宣布將進行疏散，要居民做好準備。

白宮發言人表示，總統拜登昨天跟迪尚特講話時，同意宣布佛州進入緊急狀態，並承諾會全力支援佛州。

美國國家颶風中心已對佛州、喬治亞州、南卡羅來納州發布多項警報。該中心在最新預報中表示：「佛州的墨西哥灣沿岸部分區域…包括坦帕灣（Tampa Bay）和佛州大彎地區（Big Bend）有暴潮倒灌的危險，威脅民眾性命。」

美國國家颶風中心也預期古巴西部的部分區域今天上午將處於颶風和熱帶風暴狀態下。

© 2023 AFP