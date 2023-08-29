希臘野火刷新歐盟紀錄 燒毀面積大過紐約市

（法新社布魯塞爾29日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，希臘的森林火災已成為「有紀錄以來歐盟規模最大的野火」。歐盟正動員境內近一半的消防飛機，以應對這場浩劫。

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法新社報導，歐盟執委會發言人烏傑瓦里（Balazs Ujvari）表示，歐盟已派出11架飛機、1架直升機以及407名消防員前往希臘，協助撲滅亞歷山德魯波利斯市（Alexandroupolis/Alexandroupoli）北方的火災。

根據歐盟民防部門，截至目前，大火已燒毀超過810平方公里的土地，其面積比紐約市還大。

歐盟民防部門表示，「這場野火是自2000年歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）開始記錄以來，歐盟最嚴重的一場野火。」

希臘消防部門告訴法新社，東北部達迪亞國家公園（Dadia National Park）的火勢「仍然無法控制」，當地是歐洲主要猛禽保護區。

自8月19日以來，大火已造成20人喪生，其中18人據信是從土耳其越境、在森林中躲避警察追緝的非法移民。

歐盟正呼籲成員國建立一支由28架飛機（包括24架灑水飛機和4架直升機）組成的機隊，以協助撲滅歐盟境內及鄰國的大火。

該組織正致力創建一個由歐盟資助、12架飛機組成的獨立空中聯隊，該聯隊預計將於2030年全面就位。

© 2023 AFP