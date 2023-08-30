報告：歐盟上半年化石燃料能源產量創新低

（法新社巴黎30日電） 智庫Ember Climate今天報告，儘管綠色能源仍難以填補供需缺口，歐洲聯盟（EU）今年上半年化石燃料能源產量已創下新低紀錄。

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法新社報導，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，天然氣供應混亂，在電價高漲的情況下，歐盟用電量縮減4.6%，連帶影響煤和天然氣發電量下滑。

Ember分析師艾溫（Matt Ewen）表示：「化石燃料減少是時代的標誌。」

根據Ember報告，煤發電量縮減23%，5月首次低於歐盟總發電量的10%。

報告指出，儘管天然氣價格自去年「危機高峰」下跌，仍是2021年上半年價格的2倍。

用電量減少，是因為幾乎所有歐盟成員國於去年11月至今年3月期間為因應能源價格上漲而採取的緊急措施。

根據報告，這段期間的工業需求也呈下滑趨勢，尤其在德國。

Ember表示，化石燃料目前占「電力結構中的比例為歷來最低」，為33%。

化石燃料使用與去年同期相較下滑最多、超過30%的歐盟國家包括葡萄牙、奧地利、保加利亞、愛沙尼亞和芬蘭。

但Ember警告，需求縮減導致化石燃料使用下降，並非「可持續或理想」的狀況。

艾溫說，未來需求預料會攀升，必須加速用替代能源取代化石燃料。

今年上半年的太陽能發電較去年同期增加13%，風力發電則增加4.8%。

在電力供應結構方面，丹麥和葡萄牙的再生能源發電占逾75%，希臘和羅馬尼亞的再生能源發電也首度超過50%。

不過，報告指出，雖然乾淨能源使用成長，仍不足以填補化石燃料使用下滑造成的缺口。

艾溫說：「亟需大力推動（乾淨能源），尤其是太陽能和風力發電，以在整個歐洲為具有韌性的經濟鞏固基礎。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP