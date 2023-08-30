涉嫌泄漏機密文件 巴基斯坦前總理遭延押

（法新社巴基斯坦阿托克30日電） 巴基斯坦的法院今天下令將前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）延押，原因是他涉嫌泄漏機密文件。此前一天，一名法官在另一起貪污案中諭令讓伊姆蘭汗保釋。

廣告 繼續瀏覽後續

自去年遭罷黜以來，巴基斯坦最受歡迎的政治人物伊姆蘭汗已捲入一系列法律案件，他稱這些案件是出於政治動機，阻止他參與即將舉行的大選。

今天在獄中進行短暫聽審後，他的律師薩夫達（Salman Safdar）告訴法新社，根據殖民時代的「政府機密法」（Official Secrets Act），伊姆蘭汗將被延押2周。

伊姆蘭汗在8月初因貪污罪被判3年徒刑，這起案件在昨天被暫緩執行，但當局仍以涉嫌外泄文件案，將他關押在位於首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以西約60公里的阿托克（Attock）監獄。

根據巴基斯坦聯邦調查局（Federal Investigation Agency）報告，這起案件與一份電文有關，伊姆蘭汗曾以這份電文為證據，聲稱他被罷免是美國陰謀的一部分，並獲得軍方當局支持。

華府和巴基斯坦軍方否認了這個說法。

© 2023 AFP