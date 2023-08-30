烏克蘭基輔遭飛彈攻擊2死1傷 春天以來最猛烈攻擊

（法新社基輔30日電） 烏克蘭首都基輔軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）今天說，基輔一早遭飛彈襲擊，造成兩人喪命。軍政機關表示，這是基輔自春天以來經歷的最猛烈攻擊。

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波普科在通訊軟體Telegram說，根據初步報告，基輔市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）有殘骸從空中掉落，造成兩人喪命，另有一人受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也在Telegram寫道，已在一棟非住宅建物內「找到兩名男性死者」。

克里契科沒有提及他們的死因，也未說明這兩名男子是否就是波普科提到的兩名罹難者。

基輔市軍政機關表示，防空系統已在基輔上空摧毀超過20個無人機和飛彈目標，這波密集攻擊是春天以來針對基輔所發動的「最猛烈襲擊」。

軍政機關表示：「基輔自春天以來從未經歷如此猛烈的攻擊…共有超過20個敵方目標被防空武力摧毀。」

軍政機關稍早警告要小心飛彈攻擊，還說防空系統正在運作。

當地時間清晨5時，法新社記者在基輔市中心聽到至少3次非常響亮的爆炸聲。

波普科說，有殘骸掉落在基輔南部達爾尼茨基區（Darnytskyi）的商業大樓，緊急救援單位已趕赴現場。

© 2023 AFP